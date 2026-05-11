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Hormuz, Gregis (Bayer) “Settore sotto pressione ma cerchiamo soluzioni”

MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, “nel breve termine siamo tutti sotto pressione perché il contesto geopolitico apporta aumenti dei costi certi. Quello che facciamo è cercare di trovare delle soluzioni che possano far raggiungere una sostenibilità nel medio e lungo termine. Pensiamo che sia importante fare sistema per assicurarci che ci sia una responsabilità non solo individuale di ogni singola impresa, ma anche una responsabilità collettiva del sistema salute dell’Italia e dell’Europa”. Lo ha sottolineato Arianna Gregis, Ceo di Bayer Italia e amministratrice delegata Bayer Spa, a margine dell’evento “Innovazione e produzione di valore”, organizzato nel polo Bayer di Garbagnate Milanese.

xm4/sat/azn

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