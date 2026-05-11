Ultime News

11 Mag 2026 Dalla Regione 785mila euro per opere anti-allagamenti a Gadesco e San Daniele Po
11 Mag 2026 Cremonese, la sfida sul campo dell'Udinese si giocherà domenica alle ore 20:45
11 Mag 2026 Treni: dal 6 al 26 luglio sospesi i collegamenti Cremona-Olmeneta e Cremona-Cava
11 Mag 2026 Debutta l'area espositiva nella ex fornace Frazzi con l'Associazione Artisti Cremonesi
11 Mag 2026 Centro Padane Engineering pronta a ripartire: riassunti i dipendenti licenziati
Video Pillole

Palermo, Ferrandelli “Riacquisito immobile dopo tentata occupazione abusiva”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo allo Zen 2, siamo venuti a riprendere possesso dell’abitazione che hanno tentato di forzare per occuparla abusivamente e siamo qui per garantire il diritto degli assegnatari legittimi a poter rientrare all’interno della propria abitazione”. Lo dichiara l’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. “Noi stiamo continuando a monitorare il nostro patrimonio popolare, riteniamo che le case debbano essere assegnate a chi utilmente è collocato nella lista dell’emergenza abitativa. Difenderemo casa dopo casa e cittadino che ha diritto dopo cittadino che ha diritto”, aggiunge. vbo/mca1
(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...