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PetNews Magazine – 11/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici
– Cani, mantenerli può costare fino a mille euro l’anno
– In Europa normative più stringenti per la tracciabilità
mgg/azn
– Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici
– Cani, mantenerli può costare fino a mille euro l’anno
– In Europa normative più stringenti per la tracciabilità
mgg/azn
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