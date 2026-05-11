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PetNews Magazine – 11/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici
– Cani, mantenerli può costare fino a mille euro l’anno
– In Europa normative più stringenti per la tracciabilità
mgg/azn

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