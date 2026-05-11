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Todde “Variazione di bilancio politica, affronteremo caro carburante”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “È una variazione di Bilancio politica. La riunione di maggioranza è andata in questa direzione, abbiamo condiviso le priorità. Su tutte la Sanità, ma anche il caro carburante e il caro vita che questa situazione geopolitica sta portando ai sardi”. Lo dichiara in un punto stampa a margine del vertice di maggioranza la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

pc/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)

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