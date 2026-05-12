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Cina, ex campionessa 80enne porta il ‘ping-pong workout’ nei vicoli di Shanghai

Niente tavolo? Nessun problema. L’ottantenne Zheng Minzhi, ex campionessa del mondo, sta portando il “ping-pong workout” negli stretti vicoli di Shanghai. L’iniziativa risolve il problema degli spazi ridotti, aiutando i principianti a padroneggiare il gioco di gambe attraverso un ritmo simile a quello della danza. Non è mai troppo tardi per trovare il proprio ritmo.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/gtr
(Fonte video: Xinhua)

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