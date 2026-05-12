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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 12/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto sulle nuove sfide
– Strade e autostrade sempre più smart, meno intervento umano e più sicurezza
– FS Logistix, arriva il primo “smart train”
mgg/azn
– Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto sulle nuove sfide
– Strade e autostrade sempre più smart, meno intervento umano e più sicurezza
– FS Logistix, arriva il primo “smart train”
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