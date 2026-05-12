Ultime News

12 Mag 2026 La Vanoli lascia Cremona e si chiude un’epoca. Il presidente: "Decisione difficile"
12 Mag 2026 Navigabilità del Po, la Regione stanzia 269mila euro per la manutenzione del fiume
12 Mag 2026 Vanoli verso Roma, il Consiglio federale avvia il processo di trasferimento
12 Mag 2026 Ipertensione, il 16 maggio due iniziative di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza
12 Mag 2026 Scuole e promozione della salute: allo Stanga il meeting della rete provinciale
Video Pillole

Mattarella riceve il Collare Olimpico da presidente del Cio Coventry

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Cio, guidata dalla presidente Kirsty Coventry. La numero uno dello sport mondiale ha consegnato al Capo dello Stato il Collare Olimpico in Oro e anche la “Coppa Olimpica” 2026″ assegnata al popolo italiano per il sostegno dato ai Giochi”. Erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

gm/mca3 (fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...