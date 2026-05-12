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Sequestri di persona e torture, 6 misure cautelari a Ostia

OSTIA (ROMA) (ITALPRESS) – Sequestri di persona, torture e bombe nei confronti delle vittime prelevate in strada con la forza e sottoposte a brutali violenze. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, con un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano.
col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

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