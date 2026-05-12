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Tg Economia – 12/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione
– A marzo cresce la produzione industriale in Italia
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– L’export traina l’agroalimentare
– Fisco, ecco come funziona il pignoramento dei C/C per i morosi
sat/gsl
– A marzo cresce la produzione industriale in Italia
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– L’export traina l’agroalimentare
– Fisco, ecco come funziona il pignoramento dei C/C per i morosi
sat/gsl
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