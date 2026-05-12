Ultime News

12 Mag 2026 Crema, schianto tra moto e suv in via Bramante: ferite gravi per un 54enne
12 Mag 2026 Baby gang, l'aggressione in piazza. L'imputato: "Ho solo cercato di calmare gli animi"
12 Mag 2026 Concerti per organo del Conservatorio Monteverdi con il ciclo "Cantantibus Organis"
12 Mag 2026 "Il Tempo dell’Infanzia… e oltre!", gran finale: arrivano Massimo Recalcati e Andrea Maggi
12 Mag 2026 Università Cattolica: al via un portafoglio di master per studenti e professionisti
Video Pillole

Tg Economia – 12/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione
– A marzo cresce la produzione industriale in Italia
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– L’export traina l’agroalimentare
– Fisco, ecco come funziona il pignoramento dei C/C per i morosi
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...