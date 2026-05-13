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Agrifood Magazine – 13/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– L’export traina l’agroalimentare
– La guerra in Iran fa schizzare i prezzi degli alimentari
– Pizza Margherita regina dei menu italiani nel mondo
– Emissioni e consumo d’acqua, il peso della carne
mgg/gtr/col

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