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Andreoli (Difesa Servizi)“Aeronautica Militare Balloon Cup fa sognare”

ROMA (ITALPRESS) – “La Aeronautica Militare Balloon Cup è stata da subito una manifestazione straordinaria. È stata accolta dal pubblico con una grandissima affluenza. Parliamo di decine di migliaia di spettatori, nell’aeroporto non operativo di San Damiano di Piacenza che attraverso questa iniziativa ha trovato un modo per recuperare una sua attività”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Difesa Servizi Spa Luca Andreoli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 3 edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup 2026. Questa edizione, ha continuato “è la conferma di una manifestazione sportiva, mai realizzata in Italia, che è diventata subito di livello internazionale”. Attraverso questo evento, ha aggiunto l’AD Andreoli, “siamo riusciti a colmare un vuoto in Italia, perché erano decenni che non si volava con gli aerostati. Abbiamo messo in campo la possibilità di vedere anche il nostro straordinario paese da un altro punto di vista, quello del cielo”, anche perché ha ricordato l’AD, questa è “una manifestazione rivolta ai bambini per farli sognare a testa in su”.

xl5/sat/mca1

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