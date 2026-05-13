Ultime News

13 Mag 2026 Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni
13 Mag 2026 Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona
13 Mag 2026 La voce duttile ed espressiva di Veronica Swift per CremonaJazz, applausi in Auditorium
13 Mag 2026 Cremona, centinaia di adesioni provinciali alla Giornata della Legalità
13 Mag 2026 900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito
Video Pillole

Banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

PESARO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno fermato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra Lombardia e Marche tra febbraio e aprile. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme ai colleghi di Pesaro, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone, nel Milanese, utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati. vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...