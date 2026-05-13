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La cucina italiana patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana patrimonio UNESCO, simbolo dell’identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove sono in corso gli Internazionali d’Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme a ISMEA. Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato quattro protagonisti del mondo dell’informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro, hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane.

mgg/azn

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