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Nazione Sicura 2026, un sistema integrato per rafforzare sicurezza e libertà

ROMA (ITALPRESS) – La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del Sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura 2026 by Remind, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali.
mec/mgg/azn

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