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Pecoraro Scanio “Pasta sia simbolo della cucina italiana e di lotta al fakefood”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi più che mai è importante difendere le eccellenze Made in Italy. La cucina italiana non è soltanto un modello apprezzato nel mondo, ma una parte fondamentale della nostra identità culturale ed economica. Difendere le produzioni autentiche significa sostenere imprese, territori e comunità locali, contrastando fenomeni come l’italian sounding e investendo in qualità, sostenibilità e innovazione”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital, a TuttoFood Milano a margine del convegno “Il Futuro della Cucina Italiana – Tra Patrimonio Culturale UNESCO, valorizzazione e certificazione”.

mca1/sat
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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