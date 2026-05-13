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Sanità, in Italia rapporto spesa/Pil inferiore alla media Ue
ROMA (ITALPRESS) – Giornata di confronto a 360 gradi sul servizio sanitario nazionale nella sede del CNEL a Roma, partendo dai dati forniti dall’Ocse. Dati che confermano la copertura universale dell’assistenza in Italia e risultati positivi, anche se con una spesa inferiore alla media europea, l’8,4% del PIL contro il 9,3. A soffermarsi sui dati forniti dal rapporto Ocse anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).
sat/gtr
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