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Tg News – 13/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni “Entro l’estate ok a delega per ripresa nucleare in Italia”
– Trump vola a Pechino: “L’Iran? Non ci servono aiuti”
– Hantavirus, sei casi sospetti, negativi i due stranieri in quarantena
– Traffico dati dei vip, indagati poliziotti e dipendenti dello Stato
– Rintracciata la madre scomparsa da Piacenza con i figli, stanno bene
– Ministro Nordio: “La condanna di Stasi è paradossale, va cambiata la legge”
– Sempre più italiani in difficoltà con pagamenti bollette
– Nazione Sicura 2026 by Remind, sistema integrato per sicurezza e libertà
– Previsioni 3BMeteo 14 Maggio
azn

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