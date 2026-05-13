Tg Sport – 13/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Elezioni FIGC: Malagò scioglie le riserve, è sfida totale con Abete

– Calcio: la Champions blocca il mercato, da Vlahovic a Lewandowski tutti in attesa

– Mondiali 2026: Ancelotti carica il Brasile, rebus Neymar tra i convocati

– Milan: ritiro anticipato per Allegri in vista della trasferta di Genova

– Istituzioni e Sport: Bove incontra La Russa al Senato per il primo soccorso

– Internazionali d’Italia: Sinner-Rublev domani per i quarti di finale

– NBA sotto shock: morto a soli 29 anni Brandon Clarke

– Mattarella riceve il Collare d’Oro dal CIO, “Lo sport è linguaggio universale”

azn

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