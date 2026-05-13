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Tg Sport – 13/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Elezioni FIGC: Malagò scioglie le riserve, è sfida totale con Abete
– Calcio: la Champions blocca il mercato, da Vlahovic a Lewandowski tutti in attesa
– Mondiali 2026: Ancelotti carica il Brasile, rebus Neymar tra i convocati
– Milan: ritiro anticipato per Allegri in vista della trasferta di Genova
– Istituzioni e Sport: Bove incontra La Russa al Senato per il primo soccorso
– Internazionali d’Italia: Sinner-Rublev domani per i quarti di finale
– NBA sotto shock: morto a soli 29 anni Brandon Clarke
– Mattarella riceve il Collare d’Oro dal CIO, “Lo sport è linguaggio universale”
azn
– Elezioni FIGC: Malagò scioglie le riserve, è sfida totale con Abete
– Calcio: la Champions blocca il mercato, da Vlahovic a Lewandowski tutti in attesa
– Mondiali 2026: Ancelotti carica il Brasile, rebus Neymar tra i convocati
– Milan: ritiro anticipato per Allegri in vista della trasferta di Genova
– Istituzioni e Sport: Bove incontra La Russa al Senato per il primo soccorso
– Internazionali d’Italia: Sinner-Rublev domani per i quarti di finale
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– Mattarella riceve il Collare d’Oro dal CIO, “Lo sport è linguaggio universale”
azn
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