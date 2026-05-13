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Tlc, Gasparroni “Impegno per garantire sicurezza contro i nuovi rischi”

ROMA (ITALPRESS) – “Le infrastrutture di telecomunicazione stanno diventando la spina dorsale su cui si posa tutto il sistema Paese. Ed è in questo ambito che noi stiamo lavorando per mettere in piedi in campo infrastrutture sicure in fibra in 5G con sistemi di AI a supporto dell’evoluzione di quelli che sono i rischi che sta ponendo l’intelligenza artificiale. Ci stiamo attrezzando per poterli combattere e garantire la sicurezza, la sovranità digitale dei nostri utenti e di tutti i cittadini del sistema paese”. Lo ha detto all’Italpress Massimiliano Gasparroni, Cto Fastweb + Vodafone, a margine dell’evento Nazione Sicura 2026, il think tank organizzato da Remind a Roma.
mec/mgg/gtr

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