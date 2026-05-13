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Trasporti & Logistica Magazine – 13/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– Trasporto aereo, cresce la domanda ma pesa la crisi in Medio Oriente
– FS, oltre 1300 cantieri attivi per potenziare la rete ferroviaria
sat/azn

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