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Trasporti & Logistica Magazine – 13/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– Trasporto aereo, cresce la domanda ma pesa la crisi in Medio Oriente
– FS, oltre 1300 cantieri attivi per potenziare la rete ferroviaria
sat/azn
– Stretto di Hormuz, ferme merci per 23 miliardi di dollari
– Trasporto aereo, cresce la domanda ma pesa la crisi in Medio Oriente
– FS, oltre 1300 cantieri attivi per potenziare la rete ferroviaria
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