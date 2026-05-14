Diabete di tipo 1, a Milano un evento per conoscerlo meglio





MILANO (ITALPRESS) – Sanofi ha organizzato a Milano un evento dal titolo “Immunodiabetologia: una nuova era per il diabete di tipo 1”. La conferenza ha voluto raccontare l’innovazione e la prevenzione del diabete di tipo 1 e promuovere la conoscenza della malattia. Secondo un’indagine SWG, commissionata proprio da Sanofi, nonostante tutti abbiano sentito parlare di diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, la consapevolezza degli italiani è ancora limitata. Alcune delle evidenze: un italiano su 4 non sa indicare alcun sintomo del diabete di tipo 1 e solo 1 su 10 conoscerla differenza fra diabete di tipo 1 e di tipo 2.

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