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Iran, Crosetto “Cacciamine in Sicilia, pronti a partire in qualunque momento”

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’avvicinamento” dei cacciamine italiani allo stretto di Hormuz “come ho detto ieri in Parlamento è una scelta tecnica che ho lasciato al capo di Stato Maggiore della Difesa. Pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, pmi, start-up e a tutti coloro che vogliono collaborare con la Difesa.

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