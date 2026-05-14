Iran, Crosetto “Cacciamine in Sicilia, pronti a partire in qualunque momento”

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’avvicinamento” dei cacciamine italiani allo stretto di Hormuz “come ho detto ieri in Parlamento è una scelta tecnica che ho lasciato al capo di Stato Maggiore della Difesa. Pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, pmi, start-up e a tutti coloro che vogliono collaborare con la Difesa.

xc3/ads/mca2