Nasce la nuova app per la Difesa, Crosetto “Trasparenza, onestà e pulizia”





ROMA (ITALPRESS) – “Questa app nasce da una volontà di rendere totalmente trasparente la Difesa. Abbiamo la necessità che ogni rappresentante delle forze armate possa parlare con ogni azienda, perché dobbiamo dare a tutte le aziende la stessa possibilità di proporre, soprattutto, la parte di rinnovamento tecnologico”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, pmi, start-up e a tutti coloro che vogliono collaborare con la Difesa.

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