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Palermo, nuovo poliambulatorio a Brancaccio. Schifani “Giornata importante”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata importante, il coronamento di un impegno trasversale tra società civile, Regione, volontariato e il Maria Eleonora Hospital del gruppo guidato da Ettore Sansavini. Realizzare una struttura come questo poliambulatorio è un modo per limitare le condizioni di marginalità e isolamento di chi vive nei quartieri periferici, perché la delinquenza si combatte garantendo socialità e standard migliori, anche sotto il profilo sanitario”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo, nel quartiere Brancaccio a Palermo, durante l’apertura del poliambulatorio di prossimità intitolato al Beato Padre Pino Puglisi e a monsignor Guido Sansavini.
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(Fonte video: Regione Siciliana)

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