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Puglia,Decaro presenta Mare democratico “Dieci mln in 3 anni per spiagge libere”

BARI (ITALPRESS) – “In Puglia il mare è di tutti, nessuno escluso. Non vogliamo che i pugliesi scelgano la spiaggia libera come un ripiego: deve essere la scelta di un luogo sicuro, attrezzato, fruibile e pulito. Una scelta consapevole per i pugliesi e anche per i turisti che arrivano da tutto il mondo”. Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato questo pomeriggio nella sala di Jeso del palazzo della presidenza dell’ente di Bari il nuovo programma di interventi regionali ‘Mare democratico’.

xa2/col3/mca3

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