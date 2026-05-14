Ultime News

14 Mag 2026 Emicrania, l'Asst lancia un questionario per la popolazione
14 Mag 2026 "Avevamo proposto una lista unitaria, Lega e FI han detto no": il Pd sulla querelle Padania
14 Mag 2026 Tenta di rubare al Cremona Po: denuncia e foglio di via per un 52enne
14 Mag 2026 Furti in abitazione: dopo un lungo inseguimento, i carabinieri arrestano quattro uomini
14 Mag 2026 Controlli dei carabinieri, denunciato uomo senza patente alla guida di una Jaguar
Video Pillole

“Retail & People”, il dialogo tra generazioni al centro del convegno Confimprese

MILANO (ITALPRESS) – L’Italia continua a crescere al di sotto del proprio potenziale non solo per ragioni economiche, ma per criticità strutturali che riguardano il lavoro, la qualità dell’occupazione e la capacità di valorizzare competenze e talenti. I dati europei confermano un ritardo persistente rispetto ai principali partner UE su occupazione femminile, partecipazione giovanile e inclusione lavorativa. È il quadro emerso nel corso del convegno “Retail & People” organizzato a Milano da Confimprese. Durante l’incontro è stata presentata la ricerca dell’Osservatorio Retail Brand Communication dell’Università IULM, secondo cui in un’Italia che invecchia il retail sta già vivendo una trasformazione profonda.
f50/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...