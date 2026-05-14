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Tg Economia – 14/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’illegalità costa 41 miliardi alle imprese del commercio
– Biglietto ferroviario unico, la proposta Ue per semplificare i viaggi
– Intesa Sanpaolo, 30% nuovo credito per ambiente e sociale nel piano 2026-2029
– Concordato preventivo biennale, ecco come funziona
sat/gtr

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