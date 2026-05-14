Tg Sport – 14/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Internazionali d’Italia: Sinner e Darderi in semifinale

– Sinner: “Contento per il record, è speciale avere due italiani in semifinale”

– Coppa Italia, l’Inter fa dieci: battuta la Lazio, è “doblete” nerazzurro

– Chivu meglio di Mou: fa doblete al primo tentativo

– Mercato Roma, incontro Friedkin-Gasperini a Trigoria

– De Siervo e la lotta alla pirateria

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