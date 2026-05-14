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Tg Sport – 14/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Internazionali d’Italia: Sinner e Darderi in semifinale
– Sinner: “Contento per il record, è speciale avere due italiani in semifinale”
– Coppa Italia, l’Inter fa dieci: battuta la Lazio, è “doblete” nerazzurro
– Chivu meglio di Mou: fa doblete al primo tentativo
– Mercato Roma, incontro Friedkin-Gasperini a Trigoria
– De Siervo e la lotta alla pirateria
azn
– Internazionali d’Italia: Sinner e Darderi in semifinale
– Sinner: “Contento per il record, è speciale avere due italiani in semifinale”
– Coppa Italia, l’Inter fa dieci: battuta la Lazio, è “doblete” nerazzurro
– Chivu meglio di Mou: fa doblete al primo tentativo
– Mercato Roma, incontro Friedkin-Gasperini a Trigoria
– De Siervo e la lotta alla pirateria
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