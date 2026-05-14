Vertice Xi-Trump a Pechino, Cina e Usa “partner, non rivali”





PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Partner, non rivali” è stato il messaggio scandito più volte in questa giornata di visita a Pechino per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’agenda ha compreso un colloquio con l’omologo cinese, Xi Jinping, una tappa al Tempio del Cielo e un banchetto, preparato in onore dell’ospite statunitense, presso la Grande sala del popolo.

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(Fonte video: CCTV+)

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