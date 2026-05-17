Ultime News

18 Mag 2026 Le pagelle di Udinese-Cremonese: i voti dei grigiorossi
18 Mag 2026 Pezzella: “Adesso ci aspetta un’ultima battaglia, pensiamo solo a noi”
17 Mag 2026 Il tecnico Giampaolo: “Alla squadra ho detto che devono essere orgogliosi”
17 Mag 2026 Il commento di Audero: “Questa vittoria non ha quel sapore che deve avere”
17 Mag 2026 La Cremonese supera 1-0 l’Udinese, ma il Lecce vince contro il Sassuolo e resta a +1
Video Pillole

Mattarella alla finale degli Internazionali, standing ovation al Centrale

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito alla finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis che si è tenuta al Foro Italico di Roma, e che è stata vinta da Jannik Sinner contro Casper Ruud. Nel video l’arrivo del capo dello Stato, l’ovazione che gli ha tributato il pubblico del Campo Centrale, e l’inno nazionale eseguito prima dell’inizio della finale.

sat/red
(fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...