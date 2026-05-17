Ultime News

18 Mag 2026 Le pagelle di Udinese-Cremonese: i voti dei grigiorossi
18 Mag 2026 Pezzella: “Adesso ci aspetta un’ultima battaglia, pensiamo solo a noi”
17 Mag 2026 Il tecnico Giampaolo: “Alla squadra ho detto che devono essere orgogliosi”
17 Mag 2026 Il commento di Audero: “Questa vittoria non ha quel sapore che deve avere”
17 Mag 2026 La Cremonese supera 1-0 l’Udinese, ma il Lecce vince contro il Sassuolo e resta a +1
Video Pillole

Modena, Crosetto “Probabilmente atto con motivazioni individuali”

RIMINI (ITALPRESS) – Quanto è avvenuto a Modena “ha preoccupato tutti noi. Da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica e individuale, che non a un atto con altre motivazioni. Un dramma, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che atti di questo tipo non accadano più, ma è una cosa che probabilmente ha ragioni più individuali, quindi totalmente impossibili da prevedere che non di altro tipo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Rimini, a margine del raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

sat/mca3
(fonte video: Ministero della Difesa)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...