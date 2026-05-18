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70mo anniversario de “Il Giorno”, Mattarella riceve la direttrice Pini

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del 70° anniversario de “Il Giorno” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la direttrice Agnese Pini, il presidente di Lmdv Capital ed Editoriale Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio, Gabriele Benedetto e il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali – Fieg, Andrea Leopoldo Riffeser Monti. Al termine dell’udienza è stata donata al presidente Mattarella la prima copia del quotidiano.

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(Fonte video: Quirinale)

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