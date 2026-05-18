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Azzi “Più interazione e nuovo racconto novità Dazn per Mondiali 2026”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo un’audience maggiore, rispetto al Mondiale per club, che abbiamo calcolato guardando anche tutta la storia dei Mondiali fatti in chiaro e in pay delle varie partecipazioni, anche senza l’Italia visto che c’è una certa storicità, e quindi abbiamo un po’ di informazioni confrontando anche quello”. Lo ha dichiarato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia, nel corso della presentazione dell’impegno di Dazn per i Mondiali. Tra le novità più importanti, Azzi segnala “tutte le forme di interazione, che tirano fuori quella passione che hai come tifoso e che vuoi esprimere: o gioia o rabbia o semplicemente vuoi far parte. E poi anche il racconto: riuscire a raccontare tutte le partite negli orari che sono diversi e quindi fare dal tramonto all’alba, darà il punto di riferimento su tutto quello che succede in campo e dietro le quinte con Bordocam e quant’altro e questo è un fattore distintivo nostro, come con la serie A lo sarà anche per il Mondiale”.

eb/gm/gtr

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