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Donzelli “In Sicilia sostegno a Schifani, obiettivo scadenza naturale”

CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “L’obiettivo è andare a scadenza naturale in Sicilia. Noi per carattere non stiamo mai a ‘governicchiare’, il nostro obiettivo è governare bene quindi condividiamo perfettamente la provocazione del nostro capogruppo all’Ars: è necessario dare ai cittadini un segnale chiaro che ci stiamo occupando di loro e non di altro, da questo punto di vista Fratelli d’Italia è schierata al sostegno di Schifani ma soprattutto al governo del territorio”. Lo dichiara il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a margine di un incontro elettorale, a Carini, nel Palermitano. xd8/vbo/mca2

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