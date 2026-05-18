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Moreschini “Con Efoi risultato storico per il comparto olive da tavola”

ROMA (ITALPRESS) – “È un risultato storico per il nostro comparto olive da tavola. Gli obiettivi sono avere rappresentanza presso le istituzioni europee, fare conoscere ai consumatori europei e mondiali le differenze che ci sono fra il prodotto europeo e quello di altri Paesi e tutte quelle che sono le esigenze del comparto”. Lo ha detto Angelo Moreschini, presidente di Assom, una delle tre associazioni che hanno dato vita alla Efoi-European Federation of Olive Industry, presentata oggi nella sede di Confagricoltura.

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