Video Pillole
Tg Economia – 18/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A marzo cresce il debito pubblico
– In aumento la domanda di voli ma cancellate le rotte con pochi passeggeri
– Nasce il tavolo anti-speculazione sulla filiera alimentare
– Noleggio auto, i vantaggi fiscali
abr/sat/gsl
– A marzo cresce il debito pubblico
– In aumento la domanda di voli ma cancellate le rotte con pochi passeggeri
– Nasce il tavolo anti-speculazione sulla filiera alimentare
– Noleggio auto, i vantaggi fiscali
abr/sat/gsl
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