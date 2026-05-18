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Tg News – 18/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran-Usa, Teheran apre a lungo stop del programma nucleare
– Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, domani il recupero
– Modena, l’avvocato di El Koudri chiederà la perizia psichiatrica
– 49enne fermato confessa omicidio di due prostitute nel Napoletano
– Esce il 25 Maggio la prima enciclica di Leone XIV, è sull’AI
– Sinner re di Roma, 50 anni dopo Panatta
– Bombardieri: “Necessaria cabina europea per affrontare situazione internazionale”
– Previsioni 3BMeteo 19 Maggio
azn
– Iran-Usa, Teheran apre a lungo stop del programma nucleare
– Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, domani il recupero
– Modena, l’avvocato di El Koudri chiederà la perizia psichiatrica
– 49enne fermato confessa omicidio di due prostitute nel Napoletano
– Esce il 25 Maggio la prima enciclica di Leone XIV, è sull’AI
– Sinner re di Roma, 50 anni dopo Panatta
– Bombardieri: “Necessaria cabina europea per affrontare situazione internazionale”
– Previsioni 3BMeteo 19 Maggio
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