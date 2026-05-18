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Tg Sport – 18/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Jannik Sinner è il nuovo Re di Roma, trionfa agli Internazionali
– Italia regina nel ranking ATP con quattro giocatori in Top 16
– Inter: 1-1 col Verona e grande festa Scudetto in Piazza Duomo
– Serie A: volata Champions League infuocata dopo la 37esima giornata
– Juventus: piano di mercato a rischio senza Champions
– Milan: rebus Leão verso la sfida con il Cagliari
– Fabio Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna
– La Barba al Palo – Che spettacolo il ‘mezzogiorno di fuoco’
azn

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