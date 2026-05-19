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Fertilizzanti, Giansanti “Dall’Ue ci aspettiamo un segnale forte e tangibile”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo a Strasburgo per far sentire la nostra voce alla Commissione e al Parlamento Europeo. La situazione geopolitica sta fortemente condizionando l’andamento economico delle nostre aziende agricole. Mettere in difficoltà l’agricoltura significa mettere in difficoltà la sicurezza nazionale dei singoli paesi, e significa mettere in difficoltà i cittadini. Noi vogliamo produrre di più, e quindi stiamo cercando di abbattere i costi dei fertilizzanti. Noi oggi ci aspettiamo un segnale forte e tangibile da parte della Commissione: da una parte con la sospensione della tassa SIBAM, dall’altra parte con una rivisitazione di quelli che sono i dazi sull’importazione dei prodotti che arrivano dal di fuori dell’Unione Europea – e mi riferisco ai fertilizzanti – e dall’altra parte con aiuti per quegli agricoltori che oggi vivono una situazione di forte disagio e di difficoltà economica”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

fsc/mca2
(Fonte video: Confagricoltura)

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