Ultime News

19 Mag 2026 L’arte che cerca la verità: Elena Pagani incontra gli studenti del Torriani
19 Mag 2026 Viaggio nel complesso Villa Glori: primo sopralluogo con AEM dall’acquisizione dell’ex caserma
19 Mag 2026 Concorrenza illecita e calunnia, cadute le accuse. Assolto il tassista Giovanni Carrera
19 Mag 2026 Vitari (Lega): “Padania Acque, vicenda che può fare implodere la fiducia tra alleati”
19 Mag 2026 Consumo di suolo nei comuni al voto: Soncino e Rivolta nella media regionale
Video Pillole

Maxi Operazione antidroga a Licata, 6 misure cautelari

LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sei soggetti, indagati a vario titolo e in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito nel territorio di Licata e presso le Case Circondariali di Viterbo e Teramo. I destinatari della misura sono cittadini italiani, a eccezione di un soggetto di nazionalità albanese; alcuni di essi risultavano già detenuti per altra causa.

tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...