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Medici, da Bari parte il tour nazionale di Fnomceo contro la guerra

ROMA (ITALPRESS) – Partito da Bari il tour nazionale “Medici e Pace”, promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per diffondere un messaggio contro guerre e violenze. Medici, volontari e associazioni hanno ribadito l’impegno della professione sanitaria nella tutela della dignità umana e dei più fragili, nel segno dei valori di solidarietà e accoglienza.
col3/gtr

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