Medici, da Bari parte il tour nazionale di Fnomceo contro la guerra





ROMA (ITALPRESS) – Partito da Bari il tour nazionale “Medici e Pace”, promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per diffondere un messaggio contro guerre e violenze. Medici, volontari e associazioni hanno ribadito l’impegno della professione sanitaria nella tutela della dignità umana e dei più fragili, nel segno dei valori di solidarietà e accoglienza.

col3/gtr

© Riproduzione riservata