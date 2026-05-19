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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 19/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella undicesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Andrea Ruggieri intervista Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, l’associazione che all’interno del sistema di Confindustria rappresenta il settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali in Italia. Un confronto su uno dei temi più strategici di oggi: la sovranità digitale. Perché connettività non significa più soltanto avere internet veloce, ma sicurezza, competitività e controllo dei dati. Dalle reti 5G al cloud, fino all’intelligenza artificiale, la direzione è chiara: senza infrastrutture solide non esiste trasformazione digitale.
am/azn

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