Salmone, baccalà e stoccafisso norvegesi conquistano gli italiani





MILANO (ITALPRESS) – Durante il “Seafood Seminar” di Milano, organizzato dal Norwegian Seafood Council è stato fatto il quadro completo del mercato italiano per il salmone, il baccalà e lo stoccafisso norvegesi. I dati hanno confermato il grande amore degli Italiani per il salmone, in particolare per quello norvegese. L’Italia è il sesto mercato al mondo e il terzo mercato di consumo di quello norvegese.

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