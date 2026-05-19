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Spaziani Testa “Proprietà immobiliare non è privilegio, è beneficio per Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “La proprietà immobiliare non è un privilegio e non è un bene da colpire fiscalmente, ma può portare benefici all’intero Paese attraverso il lavoro, la produzione, il valore e anche attraverso l’offerta abitativa”. Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in occasione dell’assemblea nazionale di Confedilizia. “Approviamo il Piano Casa varato dal governo, approviamo il disegno di legge in materia di sfratti con il quale crediamo si sia compreso che l’offerta abitativa privata – spiega – è necessaria e indispensabile per l’ampliamento delle possibilità di accesso alla casa. Serve l’offerta abitativa privata, per questo servono sfratti più rapidi, sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini” .

xb1/fsc/mca2

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