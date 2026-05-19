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Tg News – 19/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump sospende l’attacco all’Iran
– Zelensky rilancia i raid contro la Russia
– Alle Maldive recupero primi due corpi dei sub italiani dispersi
– Modena, Gip convalida arresto e custodia in carcere per El Koudri
– Governo lavora a proroga accise e misure per autotrasporto
– Sospensione Patto Stabilità, Commissione Ue valuta richiesta Italia
– Tennis, Alcaraz: “Non giocherò neanche Wimbledon”
– Roma, Gualtieri “Abbiamo il dovere di proseguire lavoro di ammodernamento”
– Previsioni 3BMeteo 20 Maggio
azn
– Trump sospende l’attacco all’Iran
– Zelensky rilancia i raid contro la Russia
– Alle Maldive recupero primi due corpi dei sub italiani dispersi
– Modena, Gip convalida arresto e custodia in carcere per El Koudri
– Governo lavora a proroga accise e misure per autotrasporto
– Sospensione Patto Stabilità, Commissione Ue valuta richiesta Italia
– Tennis, Alcaraz: “Non giocherò neanche Wimbledon”
– Roma, Gualtieri “Abbiamo il dovere di proseguire lavoro di ammodernamento”
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