Tg Sport – 19/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Fenomeno Jannik Sinner, trionfo da record a Roma

– Juventus nel caos, panchina e dirigenti sotto accusa

– Napoli, Antonio Conte verso l’addio elegante con vista Nazionale

– Inter-Chivu, incontro in sede per blindare il tecnico e pianificare il mercato

– Brasile, Carlo Ancelotti chiama Neymar per il Mondiale e detta le regole della Seleção

– NBA, Victor Wembanyama stellare, record storico e San Antonio piega OKC in gara-1

– Al via la 23^ stagione del Beach Soccer, il giro d’Italia del calcio in spiaggia

/gtr

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