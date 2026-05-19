Video Pillole
Tg Sport – 19/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fenomeno Jannik Sinner, trionfo da record a Roma
– Juventus nel caos, panchina e dirigenti sotto accusa
– Napoli, Antonio Conte verso l’addio elegante con vista Nazionale
– Inter-Chivu, incontro in sede per blindare il tecnico e pianificare il mercato
– Brasile, Carlo Ancelotti chiama Neymar per il Mondiale e detta le regole della Seleção
– NBA, Victor Wembanyama stellare, record storico e San Antonio piega OKC in gara-1
– Al via la 23^ stagione del Beach Soccer, il giro d’Italia del calcio in spiaggia
/gtr
– Fenomeno Jannik Sinner, trionfo da record a Roma
– Juventus nel caos, panchina e dirigenti sotto accusa
– Napoli, Antonio Conte verso l’addio elegante con vista Nazionale
– Inter-Chivu, incontro in sede per blindare il tecnico e pianificare il mercato
– Brasile, Carlo Ancelotti chiama Neymar per il Mondiale e detta le regole della Seleção
– NBA, Victor Wembanyama stellare, record storico e San Antonio piega OKC in gara-1
– Al via la 23^ stagione del Beach Soccer, il giro d’Italia del calcio in spiaggia
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