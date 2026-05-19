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Tg Università – 19/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Papa alla Sapienza rinnova l’appello per la pace
– Luca Parmitano racconta lo spazio agli studenti di Napoli
– Intesa Sanpaolo, con SLAM opportunità di lavoro per neolaureati di tutto il mondo
fsc/azn

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