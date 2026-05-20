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Agrifood Magazine – 20/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La cucina italiana patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d’Italia
– La Mozzarella di Bufala Dop racconta il Made in Italy a Tuttofood
– Vino, export mondiale da record ma pesano i dazi Usa
– Mercato del caffè, cresce il consumo e aumentano i prezzi
mgg/gtr/col

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