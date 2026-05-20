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America’s Cup, Todde “Evento mondiale e di sistema, Cagliari può essere vetrina”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Credo che essere capaci di portare eventi mondiali come quello a cui assisteremo, dopo che l’Isola era stata assente a questi scenari per tanti anni, è un risultato che va celebrato”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che oggi a Cagliari ha accolto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite dell’apertura delle regate preliminari di America’s Cup. “Non è solo l’indotto che viene generato – ha proseguito Todde – ma è anche l’attenzione di tanti media mondiali su un evento importante, dove Cagliari può essere vetrina”.
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