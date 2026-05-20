Bosch chiude il 2025 a 2.3 miliardi tra sostenibilità e transizione industriale





MILANO (ITALPRESS) – Bosch ha chiuso il 2025 in Italia con un fatturato di 2,3 miliardi di euro, in calo del 4,8% rispetto all’anno precedente. Nonostante il contesto incerto e la crescita globale moderata, Bosch in Italia guarda al futuro con lucidità e determinazione e conferma la propria strategia basata su innovazione tecnologica, trasformazione industriale e sostenibilità, con un focus crescente sul remanufacturing dei componenti automotive destinati all’aftermarket europeo.

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